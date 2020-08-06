模擬東奧對抗賽》哥哥鐵漢「柔」情 降級陪楊勇緯衝關

模擬東京奧運對抗賽柔道男子60公斤級，弟弟楊勇緯（左）昨擊敗哥哥楊俊霆（右）。（記者黃志源攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕「排灣族勇士」楊勇緯昨在模擬東京奧運對抗賽柔道男子60公斤，接連擊敗廖敏帆、邱韋傑，最後一關碰上哥哥楊俊霆，兩人纏鬥到黃金得分，才由楊勇緯拿下勝利，他也感謝哥哥每天陪伴他備戰奧運。

楊勇緯在2018年亞運奪銅，2019年世錦賽拿下第7名，締造台灣選手最佳紀錄，目前在東京奧運積分榜上排在第9，可望搶下門票。

為幫助弟弟備戰東京奧運，楊俊霆特別降到60公斤級一起訓練。有趣的是，兄弟個性大相逕庭，楊俊霆相當活潑，會用自己的方式幫助弟弟調適心情，「他個性內斂、拘謹，像個小女生，我比較愛開玩笑，有時候會鬧他，幫助他放鬆，不要讓自己太緊張。」

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談到這次模擬賽，楊俊霆說：「很想打敗他，這樣可以幫助他找出問題，至少不會在出國比賽時輸。」他認為經過這段時間訓練，弟弟在比賽節奏掌握進步很多，代表努力方向是對的。

蔡明諺盼甩傷勢 再進軍奧運

里約奧運柔道國手蔡明諺昨在男子66公斤級先後擊敗王永瀚、吳正龍及蔣振軒拿下第1，目前他在奧運積分榜排39名，期盼走出傷勢低潮，再度進軍奧運。

24歲的蔡明諺在2016里約奧運第2輪因右肩脫臼含淚棄權，後來進行肩膀手術，復健長達1年半，他說：「最低潮時一度想放棄柔道，後來藉由心理課程，找到紓壓方式，開始懂得調適自己。」

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