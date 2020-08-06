締超級大三元 東契奇史上最幼齒

獨行俠東契奇（左）昨繳出超級大三元，成為史上最年輕的締造者。（美聯社）

繳34分、20籃板、12助攻

〔記者梁偉銘／綜合報導〕不想再輸球的東契奇，昨繳出34分、20籃板、12助攻的超級大三元，率獨行俠在延長賽以114：110力退國王，一吐2連敗悶氣。東契奇也以21歲又158天成為聯盟史上最年輕「30分、20籃板、10助攻」的締造者。

「我們需要這場勝利！」東契奇坦承，獨行俠復賽後陷入低潮，這場恐怕是全隊表現最爛的比賽之一，所幸最後關頭驚險贏球，「我們確實沒打好，但大家在場上互相幫助，堅持到底沒人想放棄，所以我為這一勝深感驕傲。」

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東契奇出賽長達43分30秒，24投12中，除了超級大三元，另有2阻攻、6失誤。

上季拿下年度最佳新秀的東契奇，不但是獨行俠首位「30分、20籃板、10助攻」超級大三元球星，還打破名人堂傳奇羅伯森23歲又12天完成的障礙，躍居最幼齒紀錄保持人。身手全方位的東契奇進聯盟才短短2季，已寫下24次大三元，也是本季第16次，而30+三雙更多達12回，過去同齡球員們加起來也不過8次。

打破傳奇「大O」陳年障礙

前兩場都先盛後衰的獨行俠，第4節最後5分鐘連趕6分追平，延長賽東契奇更挺身而出，發動一波7：0猛攻，逼得國王苦吞4連敗，已淪為西部吊車尾，與季後賽漸行漸遠。

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