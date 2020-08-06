中職第3人 陳禹勳100救援成功

悍將蔣智賢沒能攔下林智平擊出的滾地球，讓桃猿將比數超前。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿不受高飛必死球爭議判決影響，林智平在第7局打出超前的2分打點安打，助隊以4：3逆轉富邦悍將，下半季戰績躍居第1。

5局下一記高飛必死球爭議判決，引發桃猿總教練曾豪駒激烈抗議。（記者林正堃攝）

桃猿終結者陳禹勳9局上上場後援，連續解決3名打者，守住4：3的領先，達成生涯第100次救援成功里程碑，也是中職史上第3人。

桃猿陳禹勳9局上登板，順利拿下第100次救援成功，中職史上第3人。 （記者林正堃攝）

悍將先發投手羅力前4局只被擊出1支安打，5局下桃猿在落後3分劣勢下展開反擊，1出局攻佔一、二壘，林承飛擊出二壘後方小飛球，悍將二壘手蔣智賢後退跳起沒接不到，桃猿攻佔滿壘，但悍將指二壘審邱景彥已舉右手宣告高飛必死球，裁判開會後判定林承飛出局。

桃猿林智平7局下敲出帶有2分打點的致勝安打，獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

高飛必死球爭議

球迷怒丟寶特瓶

這個判決引發桃猿總教練曾豪駒激烈抗議，過程中還有本壘後方球迷將寶特瓶丟入場中，被警察帶離球場，但桃猿未能獲得再改判，恢復比賽後只靠著暴投攻下1分。

曾豪駒表示，雖然該判決沒造成桃猿輸球，但那球是平飛球，宣告內野飛球明顯誤判，對於內野飛球規則和宣告時機，會再和裁判組討論，避免再發生類似情況。

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林智平敲超前安

桃猿戰績躍第1

6局下桃猿攻勢再起，陳晨威率先擊出二壘打，林智平跑出內野安打並盜二壘，廖健富高飛犧牲打扳回1分，林泓育再擊出安打，但林智平衝本壘被右外野手張正偉長傳觸殺出局，未能攻下追平分。

第7局桃猿2出局攻佔滿壘，輪到林智平打擊，這一次林智平加倍奉還，擊出安打連得2分，4：3超前。

林智平表示，第6局未能跑回追平分，第7局格外想要打下分數，能一棒打回2分非常開心，雖然最近出賽不固定，較難保持打擊手感，但還是要想辦法克服。

曾豪駒表示，這場一開始就落後，但選手非常努力，1分1分追趕，希望這種精神一直保持下去。

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