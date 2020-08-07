王柏融提前退場 有弦外之音?

2打席都上壘 返一軍添籌碼

〔記者龔乃玠／綜合報導〕歐力士昨以3：1中止對戰羅德開季7連敗紀錄，但在同日下放前天遭KO的先發投手鈴木優，日媒預測二軍絕好調的張奕可能接手輪值；日本火腿王柏融在二軍打擊手感火燙，洋聯旅日投打好手有機會在近日攜手上一軍。

王柏融（資料照）

洋聯爐主歐力士昨靠山崎福也6局無失分好投才以3：1贏球，避免寫下相隔59年對同隊吞開季8連敗紀錄，但輪值一角的鈴木優前天掉8分吞3連敗，讓監督西村德文決定拔掉先發，找尋新人選。

請繼續往下閱讀...

張奕（取自歐力士IG）

歐力士找輪值 張奕呼聲高

張奕前2場二軍先發都投滿5局，前役更在休6天的輪值節奏，以91球對中日龍二軍投6.1局無失分，猛飆9次三振，若身體無異狀，日媒認為有機會頂替鈴木優，迎接本季首次一軍先發，只是歐力士下週將強碰洋聯勁敵軟銀。

王柏融昨在二軍罕見擔任開路先鋒，對上養樂多先發坂本光士郎，即便對手為左投，他還是2打席都上壘，第2打席更逮中變化球敲安，還沒打完2局就換代跑提前退場，由於二軍打擊率高達7成85，重返一軍之日已不遠。

昨一軍台將僅讀賣巨人陽岱鋼上場，他在5局上代打，被阪神虎先發高橋遙人三振，打擊率降至2成29，最終球隊在高橋7局11K無失分封鎖下，以0：11慘敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法