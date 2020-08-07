比賽模式人來瘋 郭婞淳一「舉」重回巔峰

「舉重女神」郭婞淳跳級挑戰64公斤級，完成抓舉106公斤、挺舉132公斤、總和238公斤成績奪金。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕「舉重女神」郭婞淳在模擬東京奧運對抗賽未刻意降體重，改戰女子64公斤級，昨場邊不少觀眾，成功開啟她人來瘋的特質，完成抓舉106公斤、挺舉132公斤、總和238公斤，其中抓舉和去年賽季最佳表現相同，令她喜出望外，已瞄準在10月高雄全大運打破女子64公斤級抓舉全國紀錄。

未刻意減重 改戰64公斤級

向來專攻59公斤級的郭婞淳，因這次賽事屬模擬賽，她抱持平常心，昨天早上過磅體重60.1公斤，就直接改參加64公斤級。日前得知會有不少選手到場加油，觀眾一多就變得亢奮的郭婞淳，果然三把抓舉都順利完成，可惜模擬賽非正式比賽，成績未獲承認，暫時無法締造全國新猷。她表示：「抓舉三次都很順利，很開心能有這樣的成績，這次不能算破紀錄，我希望全大運能成功。」

抓舉106公斤 平去年最佳

離東京奧運還有近1年，郭婞淳不刻意把體重控制在60公斤內，因此全大運有望續戰64公斤。昨日試水溫後，郭婞淳有信心打破仁川亞運金牌林子琦在2018年世錦賽的抓舉105公斤全國紀錄，屆時59公斤、64公斤的抓舉、挺舉、總和的全國紀錄都屬她所有。

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挺舉132公斤 後兩把失利

雖然抓舉的過程順利，但郭婞淳挺舉僅第一把完成132公斤，再來136、141公斤都失敗，最後一把還跌倒，讓眾人驚出一身冷汗，所幸只是虛驚一場，沒有受傷。她表示，挺舉時的熱身節奏並沒有掌握好，導致身體冷掉，「我第一把雖完成132公斤，但其實舉起的時候，我就想說怎麼變那麼重，有點嚇到。」

10月全大運 盼再破紀錄

郭婞淳在這次模擬賽有發現優點及缺點，接下來會繼續苦練，終極目標為明年東奧金牌，要湊齊亞錦賽、世錦賽、亞運及奧運等大賽金牌，讓生涯不留遺憾。

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