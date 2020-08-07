與東京的距離 劉威廷、黃鈺仁實戰評測

黃鈺仁（左）昨用模擬賽嘗試新動作，收下銀牌。（記者黃志源攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕今年初在亞洲區資格賽國手選拔賽中脫穎而出的劉威廷、黃鈺仁，將有機會爭取東京奧運門票。昨兩人在模擬東京奧運對抗賽登場，分別踢下金牌、銀牌，盼利用奧運延期的一年，持續提升競爭力，屆時在五環殿堂為國爭光。

劉威廷（左）昨模擬對抗賽踢贏李孟恩（右）。（記者黃志源攝）

劉威廷更成熟更有企圖心

黃鈺仁在2014年仁川亞運時，以17歲的年紀摘下男子54公斤級銀牌，同時他也是該年南京青年奧運55公斤級金牌。不過他在去年2月右膝半月板手術後休兵，影響排名，讓他只能參加奧運資格賽，爭取門票。

昨在模擬賽中，黃鈺仁兩度不敵伊朗籍陪練員亞洋，收下銀牌，他表示，雖然兩次交手都落敗，但這次模擬賽中，自己嘗試一些新動作，當作檢視，也能藉此修正失誤。

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至於里約奧運國手劉威廷，昨踢下鍾俊傑、李孟恩摘金，他指出，這次模擬賽著重在教練設定戰術上運用，但發揮得還不夠好，仍有進步空間。

相隔4年有機會再度叩關奧運，劉威廷說：「上次參賽時有點懵懵懂懂，但這次心態更成熟，也更有企圖心。」他認為，對於奧運的渴望，反映在平常訓練，「練得很累時，會告訴自己，一定要堅持下去。」

受到疫情影響，奧運延後一年，各項賽事復辦遙遙無期，劉威廷說：「不會去想那麼多，會利用這段時間加強自己的基本功，跟著教練腳步做調整。」

黃鈺仁盼克服傷後心魔

黃鈺仁則是憂喜參半，「多一年可以讓我針對之前受傷的右腳做加強，也期盼克服傷後的心魔。」只有23歲的他卻打趣笑說：「但擔心又老一歲，看到同梯戰友已經有人退休了，有時心態上會想少踢一點，留給年輕人表現。」他強調，自己現在目標明確，想完成奧運夢，也會暫時捨棄身邊的瑣事，專心備戰。

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