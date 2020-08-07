征奧斤斤計較 蘇柏亞零食戒斷

蘇柏亞（右）一路過關斬將，奪下模擬對抗賽金牌。（記者黃志源攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕擁有亞運、世大運雙金的跆拳道女將蘇柏亞，昨在模擬東京奧運對抗賽女子49公斤級先後踢下林唯均、莊天羽及洪幼婷，拿下金牌；為備戰奧運，原本為53公斤級的她，決定降到49公斤，控制體重期間戒掉吃零食習慣，耐住口腹之慾，只為一圓奧運奪牌夢。

降級49公斤 模擬賽跆金

21歲的蘇柏亞在2018年雅加達亞運和去年拿坡里世大運皆摘下女子53公斤金牌，未來備受期待；不過奧運只有49公斤和57公斤量級，原本征戰53公斤賽場的蘇柏亞，選擇減重，挑戰49公斤。

減重影響肌力、爆發力

為了一圓奧運夢，蘇柏亞嚴格執行體重控制，選擇清淡的飲食，平常喜歡的零食、麵包都得減量。她苦笑說：「現在只能上網看美食，像全聯都有主題美食，真的很想吃就買回來嘗試一口，剩下的分給大家吃。」170公分的蘇柏亞在49公斤級雖有身高優勢，但她提到，減重後肌力、爆發力都會受影響，接下來會針對這部分持續加強。

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奧運延期 強化自身優勢

因疫情影響，奧運延期1年，原定今年4月舉行的亞洲區奧運資格賽復辦遙遙無期，面對各種未知，蘇柏亞表示，仍舊按照自己的步調備戰，「往好處想，延後一年有更多時間去加強自己優點，而且平常會移地訓練，隊內競爭也很激烈。」

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