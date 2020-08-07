西霸湖人「走鐘」 杜蘭特賭快艇封王

湖人A.戴維斯狀態起伏不定，昨對雷霆僅奪9分。（法新社）

前言：東、西部雙雄公鹿和湖人都是本季奪冠大熱門，軍容壯盛的快艇及衛冕軍暴龍也大有機會，到底誰能笑到最後？不只專家熱中於分析各隊爭冠形勢，杜蘭特也參一腳，他看好雷納德及P.喬治領軍的快艇，能在總決賽擊敗公鹿稱霸，高捧隊史首冠。

詹姆斯（見圖）和A.戴維斯，雙星合擊只拿28分，湖人爭冠浮現危機。（法新社）

慘輸雷霆 86分本季新低

〔記者吳孟儒／綜合報導〕獲封西部頭號種子後的首戰，湖人昨卻打得不像超級強隊，進攻表現低迷，兩大巨星詹姆斯、A.戴維斯合計只拿28分，整場比賽從頭輸到尾，最終以86：105爆冷慘輸雷霆，也暴露他們復賽後令人擔憂的火力。

全隊三分球準星僅13.5％

湖人的陣容深度及實力都優於雷霆，本季頭3次交手都勝出，昨卻打得荒腔走板，全隊投籃命中率僅35.2％，三分球準星更是下探到13.5％。

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詹姆斯攻下19分已是全隊最高，但5次外線出手盡墨，他坦言投籃選擇有點糟，但有信心能找回手感，並繼續為隊友製造更好的機會；至於A.戴維斯的狀態起伏不定，從前場狂轟42分，昨僅奪9分，他倒是正面看待，「至少現在看出問題，而不是出現在季後賽。」

A.戴維斯忽冷忽熱 全場拿9分

縱使這一敗不影響湖人排名，但他們在復賽的進攻效率不佳為不爭的事實，昨拿86分為本季新低，此外，近4戰的39.8％投籃命中率、25.2％的三分球準星及場均得分99.3分，3項指標數據在22隊皆敬陪末座。

湖人主帥沃格爾說：「這種狀況不可能一直持續下去，投不進確實令人沮喪，但等我們找回手感，我們會變得相當可怕，絕不會因短暫的低迷就打消進攻慾望，依舊會不斷出手。」

雷霆昨多點開花，先發5人得分上雙，目前他們排西部第5，落後第4名的爵士0.5場勝差，還有機會力拚4強，攻下21分的保羅說：「大概只有2％的人相信我們可以站到現在這個位置，我們會持續戰鬥。」

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