換球無感！ 林安可、張進德響了又響

林安可首局3分砲助隊先馳得點，8局又追加一記陽春彈，收下單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕近2年選秀大物新秀互尬火砲！統一獅2019年第1指名林安可昨雙響灌進4分打點，強壓富邦悍將今年第1指名張進德的2發陽春砲，率隊以7：2掃進相隔2個月的4連勝，下半季以0.5場勝差緊咬龍頭樂天桃猿。

悍將今年第1指名張進德昨6局敲中職首轟後，8局又追加1轟。（記者陳志曲攝）

林安可近4安皆全壘打

陳傑憲昨差一支全壘打，就能完全打擊。（記者陳志曲攝）

「外野三帥」陳傑憲、蘇智傑、林安可在下半季換球初期，適應不良問題一度浮上檯面，「兩帥」已完全復甦，陳傑憲昨5支3，僅差全壘打就完全打擊；林安可近4安都是全壘打，擺脫下半季打擊率僅1成多的困境。

外野3帥 剩蘇智傑掙扎

代總教練林岳平指出，3人本來就是好打者，「大家都在探討打不好，但他們都很認真準備每場比賽，不用擔心。」如今剩蘇智傑下半季打擊率仍在1成多掙扎，餅總說，「如果智傑又活起來，我們攻擊火力會更穩定。」

林安可首局砲轟伍鐸，球被拉出新莊球場的場外，他坦言自己也嚇一跳，「第1次打這麼遠！」本季24轟中有3轟砲打伍鐸，他說都沒特別設定，只想確實擊球將球往外野送。

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獅隊洋投羅里奇先發5局封鎖富邦打線，卻在6局熱身時手肘不適，提前退場，初步評估有發炎現象。羅里奇退場後，張進德在6局下夯出生涯首轟，8局又加碼雙響。

張進德中職首轟出爐

張進德選秀後火速投入賽場，前3場震撼登場後，一度遇上連9打數無安打低潮，他說很開心在此時敲首轟，打擊教練有提醒不要太急，就攻擊喜歡的球。

獅隊今天將挑戰本季首次5連勝，餅總認為先發洋投和土投，及牛棚近10場都有效壓低失分數，打線也都能打出適時長打，投打表現相當好。

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