新4番接棒》只能打不能投 林安可加倍奉還

林安可首局3分砲助隊先馳得點，8局又追加一記陽春彈，收下單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕昨天扛下本季最順手的4番，統一獅林安可首局就夯出3分砲，8局再來一發；本季他和天使大谷翔平有相同命運，被迫先放棄二刀流專注打擊，兩人卻都展現過人怪力，林安可更以24轟獨居全壘打王。

獅隊先發第4棒 本季成績

累計24轟 暫居全壘打王

大谷翔平先前因右手前臂拉傷，本季剩餘賽事只能專注打擊，昨卻在帶傷上陣下，硬扛專職打者首轟。林安可也曾有過只能打、不能投的經驗，只是要追溯至國中，「高中沒什麼受傷，大學都當投手沒碰過。」

林安可季前設定10轟10勝的目標，熱身賽卻投得不理想，開季以單刀應戰，如今變成年度新人王，甚至年度MVP的熱門人選。他說，以前有投球時，訓練重心都會偏向投手，「現在則是完全專注在打擊、守備。」

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投手和打者需要加強的細節不同，林安可認為大致上差不多，但投手較強調小肌群，打者則是強化核心旋轉部分。看到大谷如此有天賦的選手，仍在二刀流之路頻受挫，林安可直言，又投又打本來就不容易，「我現在任務就是專注打擊，未來也要看教練團安排。」

林安可已是獅隊最重要的打者，未來若還要投球，可能會減少打席數，對打線攻擊火力造成影響。假如教練勸進專職打者，林安可坦言，「還沒想到那邊去，等今年球季打完再決定。」

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