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舊4番交棒》不動4番歸位 高國慶把握機會

2020/08/08 05:30
高國慶近3次先發重回最熟悉的第4棒，場場皆貢獻至少雙安。（記者陳志曲攝）高國慶近3次先發重回最熟悉的第4棒，場場皆貢獻至少雙安。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕曾是統一獅不動4番，高國慶前3次先發重返最熟悉棒次，場場貢獻至少雙安，讓人窺見昔日健壯的「綠色坦克」，雖然意外寫下史上第2老的先發4棒紀錄，他認為在身體保養觀念進步的時代，勢必會有更多紀錄締造者。

現役最老4番先發球員

高國慶在8月1日相隔333天再扛先發4棒，3戰猛敲7安，昨對富邦悍將回板凳待命。他說，今年不常出賽，心情起伏較平靜，只會注意有沒有上場，「離開這位置（4棒）已太久，回來沒特別感覺，反而是因為有出賽而興奮。」

10月將滿42歲的高國慶，還能扛下傳統認定最強打者的棒次，史上僅林仲秋在2001年扛先發4番時更老（42歲342天），那年甚至還奪下全壘打王。

高國慶認為，像林仲秋那樣40多歲，還能頻繁擔任先發4棒才是最困難的，但他認為目前年輕球員都很會保養身體，又以運動科學來訓練，未來可能會常發生，「重點是打、守要好，只要都有水準以上，打個15、20年都沒問題。」

高國慶生涯在4番累計2704個打數，高居隊史最多，他認為近年棒次觀念轉變，4番未必是球隊最強棒，也會排在第2棒，「我也認同這個觀念，每場可以多打1次，打擊能力越強可以擺越前面。」

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