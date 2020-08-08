剩單刀更可怕 大谷火力極大化

大谷翔平昨以打者身分復出，首打席就敲出全壘打。（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕大谷翔平因右臂屈肌旋前肌拉傷，本季確定投手關機，昨他以專職打者復出，首打席就轟出全壘打，助天使6：1擊敗水手。

歸隊首打席又開轟

大谷休息2場後首次以打者出賽，擔任先發DH打第4棒，2局上首次打擊就敲出個人本季第3轟，助天使先馳得點，4局上獲保送後，趁高飛犧牲打跑回第4分，本季打擊率升至1成67，雖只擊出5安，卻有4支是長打。

天使總教練梅登指出，這是大谷今年最好的一次揮棒，希望繼續保持下去，更專注去做現在該做的事，本季應該會全職指定打擊。大谷認為，只是運氣好有掌握到球，能飛出全壘打牆真的太好了，「如果有可能的話，還是想再試一次投球。」

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大谷日前在本季第2次先發只投1.2局就退場，疑似在飆出156公里速球後出現右手不適，檢查後發現是前臂拉傷，需休養4至6週。

大谷在大聯盟才第3年已經累積43轟，超越福留孝介獨居大聯盟日本球員第5名，距離第4名井口資仁、第3名城島健司各只差1、3轟，被日媒看好能改寫第1名松井秀喜的175轟。

美媒認為，大谷的全壘打令人驚艷，當打者的潛力超越當投手，加上速度、運動能力都很優異，傳球臂力在健康時也很出色，就算只剩「一刀流」也是明星，朝向每天都能上場守備的野手努力，會是他目前的最佳選擇。

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