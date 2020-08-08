公鹿登上東霸主 湖人被放冷「箭」

「字母哥」亞德托昆波（左）昨飆出33分，率公鹿登上東部龍頭。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東、西部雙雄昨分頭出擊，「字母哥」亞德托昆波、米德爾頓皆飆出33分，率公鹿克服上半場23分落後，以130：116逆轉熱火，並以55勝14負戰績連兩季鎖定東部龍頭。

火箭哈登（右）昨繳出全隊最高39分、12助攻，慘虐湖人。（今日美國）

落後熱火23分 迎頭趕上

公鹿復賽後，前3戰僅拿下1勝，昨面對熱火一度陷入苦戰，下半場才回神。米德爾頓坦言仍有許多地方待改進，「我們沒能打出最好的表現，在各方面都慢了好幾步。」

公鹿領先東部第2的暴龍5場勝差，在例行賽僅剩4場的情況下，確定拿下東部第1。全聯盟戰績方面，公鹿領先第2的湖人3.5場勝差，只要湖人再輸1場或是公鹿再贏1場，公鹿即可登上聯盟第1。

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亞德托昆波昨17投13中，並抓下12個籃板，本季第33次單場超過30分、10籃板，為近25個球季以來聯盟最多。即使本季公鹿被看好問鼎總冠軍，亞德托昆波仍認為，復賽後團隊不夠進入狀況，「我想我們最大的挑戰還是自己。」

大帝缺席 哈登痛宰西霸天

西霸天湖人昨在一哥詹姆斯因腹股溝痠痛缺席下，遭火箭以113：97痛宰。火箭團隊昨飆進21顆三分球，哈登繳出全隊最高39分、12助攻；湖人外線手感冷冰冰，三分球19投僅2中，庫茲馬攻下全隊最高21分。

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