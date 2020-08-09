打線洋投雙復活 兄弟觸底反彈

兄弟洋投羅傑斯昨先發7局無失分，奪下久違的勝投。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕下半季大復活的羅傑斯，昨對樂天桃猿先發7局只被敲5安無失分，相隔113天再奪勝投，拿下單場MVP，中信兄弟全場狂敲17支安打，最終以11：0大勝，中止4連敗，蘇緯達轟出生涯第7支代打全壘打，寫下聯盟新頁。

瘦子E.SO昨賽後開唱。（記者廖耀東攝）

熊仔昨賽後開唱。（記者廖耀東攝）

羅傑斯勝投 兄弟止連敗

昨日洲際象猿大戰湧入10991名觀眾進場，創本季新高。（記者廖耀東攝）

兄弟蘇緯達8局下代打又開轟，生涯累計7支代打全壘打破聯盟紀錄。（記者廖耀東攝）

頂著前韓職最高薪洋將頭銜來台的羅傑斯，初期表現不理想，上半季先發5場只拿1勝、防禦率高達7.17，期間下二軍調整2個月，下半季先發3場、防禦率1.40，昨添第2勝，表現判若兩人。

兄弟捕手陳家駒（中）昨與洋投羅傑斯搭檔。（記者廖耀東攝）

學習與捕手互信 培養默契

兄弟總教練丘昌榮表示，下二軍期間羅傑斯知道自己的投球模式在中職生存會很辛苦，一直在作調整，畢竟有競爭和壓力，近期愈投愈好，這場算是個人來台代表作。

羅傑斯透露，下半季調整心態，信任捕手，相對地捕手也相信他，彼此有很好的默契，已調整到每次先發都有取勝的自信。

請繼續往下閱讀...

雖然羅傑斯下半季3場先發都繳好投，不過，教練團仍持續觀察，球團也補強新洋投，羅傑斯指出，他沒壓力，想法不會有太大改變，每次出賽就想辦法幫助球隊贏球。

蘇緯達代打轟 締聯盟新猷

蘇緯達8局下代打掃出陽春砲，本季第5支代打全壘打早已是單季紀錄，生涯累計7支則是聯盟新紀錄，他笑說：「運氣好，先發想比較多，代打想法簡單，設定好球路作攻擊，希望先發心態能跟代打一樣簡單化。」

兄弟打線一掃先前熄火陰霾，丘昌榮說，下半季第1次打那麼順，先前練球時有跟選手提醒，要把專注力找回來，雖然贏球，仍有很多地方要努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法