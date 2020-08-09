廣東氣走首鋼 林書豪無緣冠軍戰

林庭謙躋身CBA今年64名選秀球員名單。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕CBA昨晚「京粵大戰」，林書豪帶領北京首鋼激戰全場，最終試圖追平的三分外線失手，85：88不敵易建聯為首的衛冕軍廣東宏遠，4強系列賽1勝2負惜敗，無緣挺進總冠軍戰。

北京首鋼不敵廣東宏遠，林書豪無緣挺進總冠軍戰。（法新社資料照）

已9度奪冠的廣東宏遠，連續第2季、也是隊史第15次爭冠，將與SBL最大咖洋將梅奧所屬的遼寧飛豹，展開三戰兩勝終極對決。

林書豪此役浴血奮戰，率隊扳平，也逼得前兩戰休兵的長人易建聯帶傷上陣。北京首鋼上半場追成37：37平手，決勝第4節，北京首鋼緊咬不放，最後15.6秒，方碩大號三分彈破網，形成83：84，但廣東宏遠外援威姆斯2罰俱中，即使林書豪上籃回敬2分，最後7秒易建聯又3罰2中，加上林書豪最後一擊沒進，未能扳平戰局。

請繼續往下閱讀...

北京首鋼以外援尤度24分、21籃板最佳，林書豪貢獻17分、5助攻，周儀翔3分進帳；易建聯18分、14籃板「雙十」演出，也是廣東宏遠贏球功臣。

林庭謙躋身CBA選秀

此外，被視為男籃明日之星的林庭謙，上月24日因武漢肺炎疫情影響，決定暫時不回美國布萊恩大學，提前挑戰職業舞台，如今這位台灣白隊得分後衛，已躋身CBA今年64名選秀球員名單。

20歲的林庭謙來自籃球世家，父親林正明是資深教練、母親劉靜明為前女籃國手，他自金華國中畢業後遠赴美國，先前就讀的布萊恩大學，屬NCAA男籃一級強隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法