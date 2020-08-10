「從沒投這麼順」施子謙發威 獅子王篡位

林祖傑2局二壘安打，打下獅隊首分打點。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕統一獅施子謙投出生涯代表作，力投個人新高的8局只失1分，以2：1力克富邦悍將。獅隊贏得最近6戰的第5勝，下半季戰績躍居第1。

統一獅先發投手施子謙昨投8局僅掉1分，助獅隊下半季戰績登頂。（記者陳志曲攝）

8局僅失1分 生涯代表作

「這應該是我生涯投得最好的1場比賽，」施子謙表示：「不但第1次投完8局，而且沒有任何保送，捕手林祐樂的配球和我的想法也幾乎完全一致，從來沒有投得這麼順過。」

「林祐樂配球 與我想法一致」

施子謙投完7局只用79球，被擊出2支安打無失分，他表示，當時有想要拚生涯第1場完投、完封，可惜第8局體力下滑，球路開始偏高，幸運的是有好幾球打到外野手的站位裡，很感謝守備幫忙。

施子謙一開賽連續解決8名打者，才被林宥穎打出第1支安打，之後再連續拿下8個出局數，才又被林宥穎擊出安打，只在第8局遭遇麻煩，被高國麟和申皓瑋二壘安打攻下1分，又輪到林宥穎打擊，這一次施子謙讓林宥穎打成飛球出局，化解再失分危機。

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施子謙拿下全隊最多的第7勝，全聯盟本土投手僅次於樂天桃猿翁瑋均的8勝。獅隊總教練林岳平指出，施子謙上一場對樂天桃猿先發6局失3分，表現已經相當出色，昨天投球又再進化，很快就能取得球數領先，完全主導了比賽節奏。

悍將新洋投邦威 5局失1分吞敗

林岳平表示，這一週先發輪值的5位投手都表現很好，是戰績能搶佔第1的關鍵，可惜羅里奇受傷，接下來少了1名先發投手，將是全新的挑戰。

2局上獅隊2出局後陳鏞基安打並盜上二壘，林祖傑擊出二壘安打先馳得點。第8局獅隊攻勢再起，吳桀睿、林安可和高國慶連續安攻下保險分。

悍將新洋投邦威之前在二軍先發2場、投7局無失分，昨天一軍初登板，先發5局被擊出4支安打失1分，得不到火力支援而吞下敗投。

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