歐力士「投」痛 張奕一軍備戰

張奕（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕26歲的歐力士投手張奕昨傳出好消息，他接到球隊指示後已從二軍前往一軍會合，教練團初步定位他和去年一樣擔任先發，明起作客軟銀6連戰，張奕有望在其中1場擔任先發。

明起對軟銀6連戰 有望先發

歐力士昨以0：4不敵羅德後吞下3連敗，目前在太平洋聯盟墊底，團隊失分是6隊唯一突破200分的隊伍。有鑑於先發投手群屢出狀況，歐力士近期先後將鈴木優、榊原翼和K-鈴木下放二軍調整，傷癒復出的張奕和洋投艾伯斯被寄予厚望，昨也向一軍報到的村西涼太則預計擔任後援。

張奕因手肘傷勢未能趕上開季，但他復健賽表現不錯，在教練團安排下循序漸進增加用球量，最近一次二軍出賽是4日，6.1局投91球、送出9次三振且無失分。

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其他台將方面，中日龍洋投J.羅德里奎茲昨完全封鎖巨人，直到7局上才被大城卓三擊出安打，陽岱鋼3局接替投球內容欠佳的先發投手宮國椋丞代打，獲保送成為巨人首位上壘者，但沒能回壘得分。巨人和中日最終2：2握手言和。

樂天金鷲昨出戰軟銀，樂天宋家豪在6局2出局一、三壘登板，雖暴投失1分，但記在先發投手福井優也身上，他再故意保送3棒柳田悠岐，但順利讓下一棒擊成滾地球出局，投0.1局無失分。樂天終場0：5遭完封。

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