張志豪炸雙響砲 朱哥百轟抱憾

兄弟張志豪昨敲雙響砲，轟下5分打點。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕朱育賢百轟達陣，敵不過張志豪的雙響砲！中信兄弟昨火力全開，全場擊出11支安打，包括張志豪雙響砲、蘇緯達陽春砲，最終以10：5擊敗樂天桃猿，張志豪獲選單場MVP，也讓「朱哥」在紀錄夜抱憾。

桃猿朱育賢生涯百轟達陣。（記者廖耀東攝）

中職昨在洲際球場達成第3000萬人次進場觀戰的里程碑。（記者廖耀東攝）

連4季至少20轟 張差1支

張志豪近期打擊陷入大低潮，昨賽前連16打數未敲安，他透露，身體感到有些疲累，眼睛看球的速度有點跟不上，但他首局就轟3分砲，3局下再敲2分砲，接著蘇緯達轟「背靠背」全壘打。桃猿先發投手洪聖欽成為苦主，先發2.2局失6分承擔敗戰，張志豪本季累計19轟，再敲1轟即能成為史無前例連4季至少20轟打者。

「我知道這紀錄。」張志豪強調不會把連4季20轟當作目標，本季19轟沒有一支是他想要刻意打的，只想確實擊球，特別是下半季換球，更要掌握擊球點，把球打強勁。

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兄弟上半季奪冠後，下半季初熄火，但近2場得分都達2位數，兄弟教頭丘昌榮指出，下半季前10場選手心態有些放鬆，這2場漸入佳境，希望接下來打擊手感能延續。

3.2局失5分 周磊先發動搖

兄弟先發投手周磊投3.2局失5分，連2場先發都撐不滿5局，幸賴牛棚接手5.1局未失分，丘總說，中繼投手吳哲源、彭識穎、陳柏豪表現不錯，守住局面沒掉分，再交給吳俊偉、李振昌守成，至於周磊是否繼續先發，還要跟投手教練討論，新秀左投魏碩成也是先發人選。

500場百轟 朱史上第4人

朱育賢首局敲陽春砲，生涯百轟出爐，成為中職史上第22人，繼高國輝、陳金鋒、鷹俠之後，歷年第4名打者在生涯500場出賽、2000打席內就完成百轟里程碑。朱育賢繞壘回本壘得分，全場數千名兄弟球迷響起熱烈掌聲，祝賀這位可敬的對手達成紀錄。

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