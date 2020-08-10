神之代打蘇緯達 也有「黑」歷史

兄弟蘇緯達昨先發轟陽春砲。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中信兄弟代打部隊大隊長蘇緯達，本季代打敲5支全壘打、生涯共7支代打全壘打，2項數據都是中職紀錄，其實今年之前他代打數據非常糟糕。

5年代打40打數 僅7安

蘇緯達2015年季中加盟兄弟，生涯代打前8打數都未敲安，直到2017年6月20日才對賴鴻誠敲首支代打安打，2015~19年他代打40打數僅擠出7支安打，打擊率1成75，另有2轟、4分打點，今年狂趕進度，代打19打數擊出9安，打擊率4成74，敲5轟、灌進21分打點。

蘇緯達昨先發出賽，3局下轟陽春砲，他透露，今年若未先發，通常第3局結束他就會去暖身喚醒肌肉，接著進行Tee座打擊練習，再看對方後援投手情蒐影片和資料，了解潛在對戰投手近況、拿手球路，「情蒐資料對我代打幫助很大」。

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蘇緯達坦言，代打真的很難，1場比賽可能只有1次機會建功，壓力非常大，他試著調整心態，想法簡單化，加上林智勝、周思齊分享經驗，他不再把壓力放在身上，結果如何交給上帝安排。

蘇緯達兒時崇拜松坂大輔，夢想站在職棒投手丘投球，高一時球速飆到145公里，後因右肩、右手肘不適專攻打擊，青棒時期曾有美職球隊開價50萬美元（約1500萬台幣）簽約金盼網羅，條件是改練捕手，因家庭關係未能旅美，如今他在中職戰場另闢一片天，代打寫紀錄新頁。

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