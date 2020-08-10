中職3000萬人次入場 鐵桿象迷25年看逾500場

資深象迷王先生。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中職昨兩地開打，洲際象猿戰湧入8188名球迷，由於此役編號第145場，在新莊獅悍將戰第146場之前，因此，聯盟認定洲際場為中職31年歷史第3000萬人次進場觀戰場次，歷經7732場例行賽達成里程碑。

中職1990年3月17日在台北市立棒球場開打，1997年8月27日兄弟對興農之戰，觀眾人數達千萬人次，2012年7月27日兄弟對戰興農達2000萬人次，拜近年職棒回春之賜，昨達成第3000萬人次里程碑，這3次兄弟皆參與，若非受疫情影響，歷經關門打、有限度開放，不然更早達成。

花費上百萬 甘之如飴

昨到洲際觀戰的資深象迷王先生，現場看球逾500場，就是要挺兄弟，他表示，職棒6年第1次購票入場，見證陳義信先發勝統一獅，自此每年都進場，1年最多60場，20幾年來為了看球，食宿門票和交通就花費上百萬元，甘之如飴。

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黑象事件曾憂職棒收攤

王先生說，原擔心「黑象事件」爆發職棒會收攤，還好有挺住，後來兄弟轉賣給中信是好事，畢竟職棒球隊就是要由大企業經營，像現在職棒景氣就滿好的，「中職就像人生一樣起起伏伏，如果沒有職棒，我的人生完全沒重心，因為它，我有很多美好回憶，希望未來能見證第4000萬、5000萬名球迷進場。」

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