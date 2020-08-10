「疫」外被釋出 黃暐傑明年續美夢

黃暐傑（資料照，今日美國）

〔記者林宥辰／綜合報導〕武漢肺炎造成小聯盟停賽，數以萬計球員受到影響，不少球隊季前就開始大砍球員名單，包括張進德也返台發展，如今26歲的遊騎兵投手黃暐傑成為最新「疫情受害者」，昨遭到釋出。

中職今年選秀已過，加上日、韓等聯盟暫難有洋將需求，都壓縮黃暐傑今年的工作機會。黃暐傑經紀團隊展逸透露，他預計本週先返台，日後仍會持續尋求美職機會，但鑑於時間點和疫情影響，目標應該放眼明年，回台暫時先自主訓練。

黃暐傑去年曾短暫登上大聯盟，貢獻5.2局，雖投出5次保送，但防禦率僅3.18，今年開季則在60人名單，但僅在陪練名單待命。美國媒體認為，黃暐傑去年在小聯盟成績不錯，平均每9局能送出12.6次三振，加上一手優質變速球，讓右投的他面對左、右打成績不會有太大落差，認為他應有機會繼續在美職發展、擔任長中繼角色。

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下月滿27歲 還有本錢拚

美媒也分析，黃暐傑去年在3A遇到一些剛升級的撞牆期，高階經驗稍嫌不足，是他的致命傷，在2A以上聯盟合計僅出賽43場。今年若無疫情襲擾，原本遊騎兵應會安排他在3A磨練並待命，如今因名單限制只得將他釋出。

不過，黃暐傑下月才滿27歲，且去年已證明他有在大聯盟生存的本錢，也獲美媒樂觀看待他有機會重返大聯盟。

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