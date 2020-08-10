NBA》詹皇 字母哥 哈登 爭年度MVP

NBA2019-20 年度個人獎項入圍名單

〔記者林岳甫／綜合報導〕NBA昨公布本季年度個人獎項入圍名單，公鹿「字母哥」亞德托昆波想尋求年度最有價值球員2連霸，兩大勁敵將是生涯4次獲獎的湖人「大帝」詹姆斯和火箭一哥「大鬍子」哈登。

哈登在前年首度拿到MVP殊榮，這回拚第2座。（法新社）

字母哥盼接棒歐拉朱萬 包辦MVP、最佳防守員

詹姆斯（左）若拿下MVP，將和「籃球大帝」喬丹、「指環王」羅素以5座並列史上第2，僅次於「天勾」賈霸的6次。（美聯社）

來自希臘的亞德托昆波在上季成為2007年「德國坦克」諾威斯基後，第2位榮膺年度MVP殊榮的歐洲球員。受到武漢肺炎疫情影響，本季個人獎項數據僅採計至3月中旬停賽前，目前如火如荼進行的復賽列入考量。亞德托昆波仍是聯盟最具主宰力的球星，他停賽前平均每場貢獻29.6分、13.7籃板及5.8助攻，得分、籃板皆為生涯最佳，率公鹿打出爭冠氣勢，並以聯盟龍頭之姿叩關季後賽。

字母哥在上季拿到MVP，本季乘勝追擊。（法新社）

亞德托昆波不只進攻強，連防守功力都獲認證，公鹿總教練布登侯澤認為，子弟兵的攻防能力鐵定是當今聯盟最佳。字母哥也要和湖人A.戴維斯、爵士戈貝爾競爭年度最佳防守球員，他有機會成為1994年「非洲天王」歐拉朱萬後，首位包辦MVP、最佳防守球員的超級球星。

詹皇若拿第下第5座 與喬丹、羅素並列

詹姆斯前次獲獎是在2013年，該年他完成二度2連霸，累積4座MVP。詹皇本季平均得分25.4分，最特別的是，能送出10.3助攻，幾乎確定可以奪下生涯首座助攻王，加上湖人相隔6年再度重返季後賽，都是他爭取獎項的本錢。

詹姆斯若拿下MVP，將和「籃球大帝」喬丹、「指環王」羅素以5座並列史上第2，僅次於「天勾」賈霸的6次。至於2018年首度拿到MVP殊榮的哈登，目前平均每戰轟進34.3分領先群雄，但就算能搶下第5座得分王，本季火箭戰績不進反退，他恐怕只能陪榜。

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