NBA》只打19場 怪物狀元破格競逐新人王

哈瑞爾（左）。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森為聯盟力捧的明日之星，因此只打19場就破格入圍年度新人王，只是想拉下灰熊主控莫蘭特難度極高；競爭最激烈的是年度最佳第6人，快艇兩位板凳暴徒L.威廉斯、哈瑞爾能否如願共享獎座，值得關注。

Z.威廉森（左）只打19場卻破格競逐新人王。（資料照，今日美國）

快艇L.威廉斯、哈瑞爾盼共享最佳第6人獎座

201公分的威廉森體重129公斤，並具出色的速度及勁爆體能。不過，龐大身軀讓他的身體出現負擔，本季右膝動刀缺席44場，他在停賽前留下23.6分、6.8籃板及2.2助攻，投籃命中率58.9%、三分球命中率46.2%，最不利的是出賽太少，獲獎難度高。

呼聲最高的莫蘭特出賽64場都先發，平均貢獻17.8分、7.1助攻，他有望成為自2002年P.加索後，灰熊隊史第2位新人王。

快艇能站穩西部第2，除了雷納德、P.喬治立大功，板凳組威廉斯、哈瑞爾同樣有功，威廉斯攻下18.3分和5.7助攻；哈瑞爾繳出生涯新高18.6分及7.1籃板。

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威廉斯只要再拿最佳第6人，將締造3連霸及生涯4次獲獎更是史上之最，但他不願意獨享，想與哈瑞爾共享榮耀，「我和哈瑞爾為球隊犧牲不少，希望能和他分享獎項，如果無法，我希望獲獎的只有他。」

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