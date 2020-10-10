披「黑曼巴」戰袍 湖人今搶10年首冠

詹姆斯（資料照，今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019-20球季NBA總冠軍賽第5戰今早9點舉行，取得3勝1敗的湖人將再度披上勝率100%的「黑曼巴」戰袍，盼一舉摘下暌違10年「後布萊恩時代」的首冠。

國內、外運彩皆看好湖人能一舉摘下追平史上最多的第17冠，台灣運彩開出湖人讓7.5分的盤口，不讓分賠率僅1.25，遠優於熱火2.85。英國知名博弈網站「威廉希爾」則開出湖人讓7分，兩隊總得分216分的盤口。

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FMVP大熱門詹姆斯仍是第5戰的靈魂人物，總冠軍前4場比賽，場均轟下27.8分、11籃板和8.5助攻。生涯再1勝就能贏得系列賽的比賽中，拿下38勝10敗，勝率高達79.2%，成為史上最擅長「關門」（至少25場）的球員，且自2014-15球季後，總計為16勝1敗。

詹皇史上最擅長「關門」

詹姆斯談到面對「關門戰」的心態，「即使擁有2場勝差的領先，但我仍會視為是最後一戰，並且不斷挑戰自己；我們不能夠輕敵，不能給熱火任何起死回生的機會。」

A.戴維斯的表現同樣左右戰局，今年冠軍賽場均25.8分、9.3籃板，尤其三分球命中率高達54.4%，前一場更在終場前39.5秒投進致勝三分彈，同時也守住熱火的巴特勒，攻守俱佳。A.戴維斯認為，「必須有心理準備，熱火勢必會強力反彈，我們必須繃緊神經，不能被對方打亂節奏。」

朗度被欽點最佳指揮官

33歲的後衛朗度則被詹姆斯欽點為全隊的最佳指揮官，朗度總冠軍賽場均貢獻7.3分、6助攻，帳面數據並不突出，但詹姆斯認為，「朗度經驗豐富，關鍵時刻能穩定軍心，掌控節奏。前一場他在讀秒階段精準地控制時間，並找到外線空檔的A.戴維斯，投進致勝球，就是最好的證明。」

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