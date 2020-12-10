璞園「傷」腦筋 顏總大閱兵

璞園傷兵滿營，僅吳家駿有望今晚歸隊。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕第18季SBL今晚6點在新莊體育館續燃戰火，衛冕軍台啤及擁有彈跳能力優異洋將布蘭登坐鎮的九太科技將展開激戰；另一組合為璞園對抗裕隆，只是橘衫軍還在「傷」腦筋。

台啤本土兵強馬壯，蔣淯安、黃聰翰、周伯勳、李啟瑋、黃泓瀚都是國手，新洋將米勒又適合綠衫軍，他不貪功又懂得打團隊戰，衛冕軍實力絲毫未減，上週兩戰順利擊敗裕隆、璞園。

請繼續往下閱讀...

九太本季非省油的燈，打過NBA的布蘭登首戰對台銀大秀彈跳能力，攻下21分、12籃板、3助攻及2抄截，他將聯手本土于煥亞、蘇奕晉等好手挑戰衛冕軍，並挑戰終止對戰台啤的4連敗。

上季仍具競爭力的璞園本季走年輕化路線，但寄予厚望的施顏宗、吳家駿都躺在傷兵名單，洋將喬丹也有傷無法登錄，導致橘衫軍連輸台銀、台啤。

吳家駿有望傷癒歸隊

璞園本土戰力原本在SBL數一數二，但失去李啟瑋、簡偉儒、陳堅恩、吳岱豪後，傲人戰力早已瓦解。

璞園今對裕隆一戰，僅吳家駿有望歸隊，施顏宗、喬丹及菜鳥盧峻翔都將休兵，贏球機率恐不高，總教練顏行書表示，希望陣中年輕球員把握主力不在時刻，藉由這段時間多吸取經驗，日後能成為可用之兵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法