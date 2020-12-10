富邦長春高球第1回合因雨取消 「向傳奇致敬」 謝敏男獲頒紀念金盤

「富邦長春公開賽」匯聚台灣所有高球長春常勝軍，除謝敏男（中）外，另有8位參賽選手勝場累計高達246勝。（富邦長春高球賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2020富邦長春公開賽原訂昨進行長春組第1回合賽事，但天公不作美，連日雨勢導致果嶺無法正常推桿，因此直接取消這回合，今早7點將直接進行長春組第2回合及超級長春組第1回合。

長春組第2回合、超級長春組首輪今開打

昨原訂早上7點第1組開球，第1洞開出了3組、第10洞開出2組後雨勢轉大，果嶺無法推桿，加上雨勢遲遲未停歇，最終大會宣布取消該回合；今天比賽長春組將從第2回合開始，直接取36洞總桿數在前50名（含同桿）的選手敘獎。

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為向台灣高壇「長春戰神」80歲的謝敏男致敬，富邦金控在職業業餘配對賽晚宴中，舉辦「向傳奇致敬」頒獎典禮。謝敏男高球生涯累積台灣無人能及的80勝，成為繼陳清波、陳清水與涂阿玉後，第4位入選日本高球名人堂的台灣選手。

謝敏男表示，能入選日本高球名人堂是畢生最大榮耀，這榮耀歸功於一路鼓勵他的所有台灣高球人士，也特別感謝富邦對於台灣高球運動的貢獻。富邦長春公開賽舉辦18年來，不僅職業長春高爾夫協會會員人數從當年不到30人，擴大到目前已超過300人。

謝敏男原定今年親赴日本參加晉升名人堂儀式，無奈因疫情典禮被迫取消，因此，富邦特別頒贈紀念金盤給他，感謝他對台灣高球的貢獻。除了謝敏男外，獲獎的還有盧建順、汪德昌、陳志明、鍾春興、呂文德、陳志忠、葉彰廷以及「新豐巨砲」林吉祥。

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