兄弟未來3年 張志豪、周思齊都在

豪氣2880萬 綁約張志豪

〔記者吳清正／台北報導〕中信兄弟宣布和行使FA自由球員的張志豪、周思齊達成3年合約，張志豪薪資總值最高2880萬元，周思齊2340萬元，兄弟保持FA選手都續留的傳統。

張志豪（資料照）

張志豪

張志豪平均月薪75萬元，成為全隊現役最高薪球員，另有每年60萬元的激勵獎金，3年合約總值最高可達2880萬元。

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富邦悍將這段期間也和張志豪經紀代表數次碰面並出價爭取，面對競爭者，兄弟球團展現誠意最後以大約留下張志豪。

33歲的張志豪去年就取得自由球員資格，達成合約後他透過經紀公司表示，當初申請行使自由球員，主要目的是希望能協助制度更健全地運作，沒有想到球團給予這麼優渥的合約，很高興11年的打拚獲得肯定。

張志豪本季出賽107場，擊出27支全壘打和88分打點都創生涯新高，成為中職第1個連續4年20轟以上的球員，打擊率0.298。

周思齊（資料照）

周思齊

39歲3年約 周董兼教練

周思齊第2次行使自由球員，上一次2013年獲得5年3240萬元合約，這一次的3年合約月薪都是65萬元，總值2340萬元，球團並賦予「兼任助理教練」一職，協助年輕球員訓練。

39歲的周思齊今年打出「回春」的表現，出賽106場擊出生涯新高的22支全壘打，打下81分打點，打擊率0.324。周思齊也透過經紀公司表示，這一次談約很順利，以他的年齡能獲得3年合約是很少見的，感謝球團的肯定。

兄弟同時宣布釋出投手洪宸宇、張凱倫、劉邵威、楊子亦和野手黃稚峰、陳子鴻，將提供部分球員轉職協助，後續另行安排。

中信歷年行使ＦＡ續留球員

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