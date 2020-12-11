猿得到賴鴻誠 洪總得到誰?

洪一中（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕樂天桃猿簽下原富邦悍將自由球員賴鴻誠，悍將總教練洪一中透露，傾向選擇1名選手加上部分轉隊費的補償方式，人選還在討論中，這將是中職史上首度自由球員轉隊補償採取「人加錢」方式。

自由球員補償 悍將傾向人+錢

桃猿於12月4日和賴鴻誠達成合約，當天並提交25人保護名單和非保護球員名單，依據中職自由球員辦法，悍將必須在7個工作天內、也就是最晚下週二決定選擇全額轉隊費或1名選手加部分轉隊費的補償方式。

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洪一中表示，已經和球團針對補償方式開會討論，審視過桃猿提出的球員名單，並參考球探部門的意見後，應該是選擇1名選手和部分轉隊費，但最終還是要由球團決定。悍將球團稍後也證實，傾向「錢加人」的補償方式，人選還在討論中。

下週二最後期限 一猿人選討論中

雖然洪一中到去年為止還是桃猿總教練，對一軍球員並不陌生，不過，洪一中說，保護名單外可挑選的球員都不是一軍主力，對大部分選手並不是很熟悉，還是要借重球探部門的意見。

賴鴻誠是中職史上第3個透過自由球員制度轉隊的選手，投手則是第1人，2015年林智勝和鄭達鴻轉投中信兄弟，原球隊都選擇全額轉隊費、也就是選手年薪的125%，如果選擇1名選手加部分轉隊費，轉隊費是選手年薪的75%，賴鴻誠今年月薪26萬元、年薪312萬元，部分轉隊費為234萬元。

悍將日前提出的保留球員名單只有55人、不到足額的60人，是目前有合約選手最少的球隊，為選擇補償選手的原因之一，洪一中表示，日前桃猿和統一獅釋出的球員，也有一些補強人選，陸續進行接觸當中。悍將球團指出，和行使自由球員的捕手林宥穎持續洽談中。

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