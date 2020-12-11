明年領3億日圓 陽岱鋼另類保護罩

陽岱鋼（產經新聞提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕樂天桃猿簽下自由市場左投賴鴻誠，富邦悍將擬採取「錢+球員」的補償方式，昨日職巨人隊傳以4年8億日圓（約2.1億台幣）簽下外野手梶谷隆幸，被挖角的橫濱若選擇「錢+球員」，補償名單可能會看見陽岱鋼。

日職和中職自由球員制度都有補償規則，原球團可選擇全額轉隊費，或部分轉隊費加指定選手。不同的是日職有分級制度，巨人挖角的梶谷隆幸屬B級球員，原球團可選球員年薪6成的全額補償，或1名球員加年薪4成的補償。

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恐不在巨人保護名單內

有別於中職補償名單是保護25人，日職為28人。巨人每年挖角他隊自由球員，如何開出保護名單是門學問，前2年休季被挑走的補償球員分別是內海哲也和長野久義，都是資深戰將。

今年休季巨人又要開出28人保護名單，由於梶谷隆幸是開路先鋒外野手，守位和陽岱鋼重疊，已有日媒指出，岱桑在球隊地位嚴峻，可能會在保護名單之外，暴露在被挑中的風險。

不過陽岱鋼明年迎接5年合約最後1年，年薪高達3億日圓（約8102萬台幣），加上橫濱外野人才多，預料不太可能挑選風險大的他，明年陽岱鋼須在巨人外野夾縫中求生存，繼續為下一份合約奮鬥。

備註：日職FA球員依年薪區分3級，在隊內日本球員年薪排前1-3名屬A級；4-10名屬B級；11名後屬C級。A級球員補償金為年薪的0.8倍，或年薪的0.5倍加指定球員；B級補償金為年薪的0.6倍，或年薪的0.4倍加指定球員；C級不需補償金和球員。

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