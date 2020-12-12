離開羅德 陳陳大丈夫

兩個多月前，日職羅德公布一張陳冠宇歡迎新隊友陳偉殷加盟的合照，引來球迷叫好。但此景如今只能成追憶，「雙陳」明年將踏上不同道路，陳冠宇返台投入中職選秀，陳偉殷則在日職新東家打拚。

陳冠宇（左）與陳偉殷曾短暫當隊友。（取自羅德推特）

【陳偉殷「後台夠硬」 造就72天奇蹟】

〔記者龔乃玠／台北報導〕受疫情影響，陳偉殷原本預想今年是「空白球季」，多虧台灣世界第一的防疫環境及業餘球隊即刻救援，殷仔在羅德短短72天重新證明自己，他昨舉辦見面會，歸功這些台灣的幕後英雄。

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台灣防疫優異 讓訓練不停擺

陳偉殷今年在大聯盟春訓暫停後，有感於台灣疫情控制得宜，決定先回台，「疫情控制全世界最好，在國外聽到滿感動的，醫療也有保障，讓我比較放心。」

業餘球隊救援 護航投回日職

6月底，陳偉殷遭水手釋出後，明白回美國不易，規劃重返日職，同時須保持比賽手感，找上台灣業餘球隊，包括新北市隊、合庫、國體等，讓他投模擬賽，即便等級有差距，但業餘球員的拚勁感染了殷仔。陳偉殷說，「我滿感動的，原本怕影響人家作息，但他們說沒關係。我在日本可以馬上跟上節奏，很感謝那段時間台灣的球員和教練。」殷仔從球速不到140公里的焦慮，靠自身努力和「台灣援兵」，加盟羅德直上一軍「開箱」，例行賽4場皆繳出優質先發。

日媒報導陳偉殷已與阪神虎達成共識，將是複數年合約，他昨仍不願鬆口證實，僅表示還在接洽中，但也明言明年球季以日職為主，「不是放棄美國，考量找球隊困難，我也已35歲，從小聯盟起步比較辛苦，在日本不會有適應問題。」

【陳冠宇人生整序 告別10年日職】

〔記者倪婉君／綜合報導〕從2011年2月正式赴日，到昨天由球團發布退團消息，30歲的台灣左投陳冠宇因家庭因素而結束10年日職生涯，他透過經紀公司謝謝羅德球團體諒，明年也確定將投入中職選秀。

把家庭置頂 退團羅德返台

「冠宇要做這個決定真的不容易，畢竟待在一個環境這麼久了，這次離開可能就不會回去，他真的很感謝羅德球團的體諒。」陳冠宇透過經紀人陳德倫對外說明心境，也再三感謝羅德這些年的照顧。

明年進中職 狀元郎大熱門

陳冠宇當年以簽約金2000萬日圓、年薪600萬日圓加盟橫濱隊，待了4年遭釋出，2015年轉往羅德延續日職生涯，去年在一軍出賽44場為生涯單季最多，今年卻減至19場，儘管球團有意續約，但他在長考之後，仍決定返台發展。

陳冠宇今年年薪未公布，若參考去年年薪2160萬日圓（約台幣593萬元）、月薪換算約50萬元，以他的資歷，明年投入中職選秀將是狀元郎熱門，要在中職擁有至少50萬行情，並非難事。陳冠宇在2016年1月與許智婷結婚，並於前年8月迎接女兒出生，這次決定返台，要給妻女穩定的生活，是一大主因。

陳德倫表示，「冠宇已經30歲了，他不是20歲的小孩，需要思考的因素很多，包括老婆、小朋友都是他要考慮的地方。」陳冠宇日前返台，與經紀公司經過這兩週更密切的討論後，才終於做出決定。

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