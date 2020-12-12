五「薪」上將點名 獅洽談陳鏞基

中職五隊「薪」一哥出爐

〔記者倪婉君／台北報導〕在前天中信兄弟公布以平均月薪75萬的3年合約留下自由球員張志豪後，中職5隊明年身價最高球員陸續出爐，高薪有理，其中「薪水王」是職棒新軍味全龍左投王維中的月薪約94萬，目前只剩冠軍獅一哥未出爐，可望由陳鏞基蟬聯。

林泓育以月薪80萬元，與隊友並列樂天桃猿最高薪球員。（資料照，記者廖耀東攝）

月薪94萬 王維中「薪」冠軍

王維中以折合台幣約94萬月薪，榮登新球季中職本土球員「薪」一哥。（取自味全龍臉書粉絲團）

味全龍明年將正式投入一軍戰場，今年9月底以5年3個月總值208萬美元合約簽下的王維中，不但是陣中頭號王牌，也將是中職月薪最高的本土球員。中職已敲定明年3月13日舉行開幕戰，由統一獅迎戰中信兄弟，3月14日則將是味全龍首戰，屆時就有機會交由王維中先發。

請繼續往下閱讀...

陳俊秀並列樂天桃猿新球季最高薪球員。（資料照，記者廖耀東攝）

樂天桃猿兩大強棒林泓育和陳俊秀明年雙雙站上月薪80萬，則將並列桃猿身價最高球員。34歲的林泓育今年以月薪75萬登上中職「薪一哥」寶座，明年將讓位，他可望挑戰1500安（目前差97支）和200轟（目前差26轟）兩大個人紀錄。

富邦悍將新球季最高薪球員林益全。（資料照，記者陳志曲攝）

33歲的張志豪今年季後首度行使自由球員資格，除了兄弟釋出誠意留人，富邦將據悉也開出平均月薪逾70萬的複數年合約延攬，只是他最後仍選擇留在老東家，除了一舉成為陣中最高薪，也繼續拚隊史第8冠。至於悍將明年身價最高球員則是35歲林益全，他今年初簽下一紙平均月薪72.5萬的2年合約，目前只差7轟，就能達成生涯200轟。

獅隊已和陳鏞基經紀公司展開談約，可望續留。（資料照，記者林正堃攝）

陳鏞基薪情 本月下半明朗

張志豪與兄弟簽下平均月薪75萬的3年合約，榮登隊上「薪」一哥。（資料照，記者林正堃攝）

37歲的陳鏞基在結束和獅隊3年合約後，季後雖行使自由球員資格，但他可望續留，獅隊領隊蘇泰安昨表示已和陳鏞基經紀公司展開談約，但「薪情」應該要到下旬才會明朗。陳鏞基今年月薪62萬是陣中最高，據悉獅隊仍會開出複數年合約留人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法