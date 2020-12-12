洪總「猿」軍已到 悍將簽收戰力

林逸翔轉戰富邦悍將。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將昨宣布簽下前樂天桃猿葉竹軒、林逸翔，補強內野與投手戰力，相較於桃猿網羅自由球員賴鴻誠、中信兄弟簽回張志豪與周思齊、統一獅可望續留陳鏞基與傅于剛，悍將的補強還要再加點力。

葉竹軒轉戰富邦悍將。（資料照，記者林正堃攝）

簽下葉竹軒、林逸翔

桃猿於11月30日釋出7位球員，繼林樺慶可望於近日內與兄弟簽約後，葉竹軒、林逸翔都被悍將吸收，分別補上陳品捷於擴編選秀被味全龍挑走、賴鴻誠行使自由球員轉隊桃猿在內野、牛棚的名額，悍將球員名單增至57人。

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葉竹軒於2009年選秀會第6輪被La new熊指名，在中職10年共出賽350場，但明年3月底滿34歲，近3年只上過一軍22場，生涯最重要成績是今年二軍打擊王；林逸翔有5年美職小聯盟資歷，2017年選秀會第5輪被Lamigo桃猿指名，打中職3年只出賽12場。

悍將總教練洪一中指出，葉竹軒、林逸翔都是他在桃猿帶過的球員，對他們的狀況比較了解，要上一軍才算對戰力有幫助。富邦球團表示，教練團對戰力佈局有想法，會持續於自由球員市場、未保留名單與洋將進行補強。

補償方案 悍將選錢+人

針對桃猿簽下賴鴻誠的補償方案，悍將考量契約保留名單未滿60人，將出現中職史上首次選擇「錢+人」，即賴鴻誠今年年薪75％的轉隊費，加1名非25人保護名單的桃猿球員，人選已於內部會議決定，最快14日（週一）公布。

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