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富邦長春公開賽 呂文德「加班」奪冠

2020/12/12 05:30

業餘組林智煜（左2起）、超級長春組張欽國與呂文德同享富邦長春公開賽冠軍榮耀。（富邦長春公開賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2020富邦長春公開賽昨進行最後一輪，呂文德在延長賽率先抓鳥擊退陳志忠，繼2016、17年後第3度在這項賽事封王，抱回55萬冠軍獎金；超級長春組則由張欽國以總桿145桿摘冠，業餘組由16歲小將林智煜以總桿146桿拿下第1。

呂文德昨表現穩健，前9洞先進帳2博蒂，後9洞又再抓2鳥，繳出全場最佳的68桿，以總桿139桿衝上第1；原本1桿落後的陳志忠則靠著第18洞的關鍵推桿，抓下小鳥後追平。

陳志忠緊追 戰到延長賽

延長賽在第18洞進行，呂文德穩紮穩打，第2桿就把球送到洞口，並穩穩推進抓下小鳥；陳志忠開球時把球打到樹下，遮蔽了視線，最終par作收，屈居亞軍。

生涯累積27勝的呂文德表示，已打過許多延長賽，與陳志忠爭冠時沒有特別想法，也不會緊張，只想全力拚小鳥，若沒抓下就重來再比一次。

前一輪領先的盧建順，昨後9洞遭遇亂流，連吞3個柏忌，以73桿作收，總桿140桿退居第3。

超級長春組方面，張欽國昨揮出70桿，以總桿145桿奪冠，而80歲的「長春戰神」謝敏男，因頸部舊傷退賽，他仍展現幽默態度，笑稱「老車」還是要進廠維修一下，也不忘為自己缺席向同場選手致歉。

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