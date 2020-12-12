SBL遇寒流 籃協籲5球團積極行銷

SBL超級籃球聯賽日前在新莊體育館開打，現場人氣低迷。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕SBL「強烈寒流」來襲，本週四首度平日出賽，滿場7125席的新莊體育場坐不到200人，場面冷清，加上來勢洶洶的P. LEAGUE+將在19日開打，內憂外患下主辦單位籃協備感壓力，已再呼籲5球團積極行銷宣傳，更歡迎球迷與其批評嘲諷，不如多來看比賽，給場上奮戰的球員實質鼓勵。

籃協秘書長李一中表示，協會和球團都要坐下來談，找出一條適合走的路。（資料照）

李一中︰面對P+聯盟

應思索轉型

籃協秘書長李一中坦承，這個「寒冷」賽季可能會特別漫長，「票房不好要檢討的地方有很多，我們和球團都該虛心受教。」

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李一中表示，SBL人氣持續下滑，確實是這些年來棘手難題，除了老生常談的行銷宣傳，或許賽事角色定位也該調整，尤其新職籃即將誕生，更激烈競爭下勢必面臨轉型，「我們應思索，這個能讓本土球員獲得較多發揮的舞台，該如何永續經營下去。」

P+聯盟規則靈活，各隊註冊名單最多19人，包括16名本土、3名洋將，採流動制，賽前登錄截止前2天敲定16人、開打當天上午10點登錄12人，其中洋將最多2名、華裔最多1名、外籍生最多1名。

相形之下，採單洋將且身高設限203公分的SBL，除了追求比賽本質，磨練本土球員的機會也較多，這正是籃協責無旁貸的使命，李一中說，「危機也是轉機，協會和球團都要坐下來談，找出一條適合走的路，請大家再給SBL時間。」

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