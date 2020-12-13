UBA大專籃球聯賽》超級5地虎發威 北市大5連勝

台科靠著黃雨晴（右3）在最後關鍵三分球，以49：44驚險擊敗台大。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽，北市大學昨面對台北商大，全隊5人得分上雙，陳姿華繳全隊最高18分，加上北市大教練錢薇娟在最後5分鐘出奇招，擺上平均只有159公分的「超級5地虎」貢獻20分，率領北市大以97：57收下5連勝。

北市大陳姿華（左）繳全隊最高18分。（大專體總提供）

北市大昨在前3節打完已取得27分大幅領先，第4節錢薇娟選擇變陣，擺上153公分的尹湘雲、張辰妍，加上158公分的吳念慈，再由166公分的吳雅欣、廖珮連扛內線，5人平均只有159公分，為籃球場上少見情況。不過，5地虎發揮不錯效益，第4節北市大拿了29分，這5人就包辦20分。

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大一「小跑車」尹湘雲說：「這不是首次和學姊張辰妍搭檔，但與另3人同時登場，卻是第一次，雖然我們超矮，但速度超快，而且又有三分準頭。」錢薇娟表示，這短短5分鐘讓「超級5地虎」證明自己只要肯努力，還是可打出一片天。

「基隆路大戰」由台灣大學碰上台灣科大，台科靠著大二控衛黃雨晴在最後48.1秒的關鍵三分球，以49：44擊敗台大，終止4連敗。

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