看問題》打預防針 無法根除病灶！

曾傳有球隊高薪挖角李漢昇放棄SBL選秀狀元身分。 （資料照）

記者林岳甫／特稿

為防止其他聯盟惡意挖角，SBL球團昨大動作祭出「叛將條款」，所屬球員、未經選秀制度與球團同意即違規跳槽者，將處以最高3年禁賽，只是這帖猛藥尚未見效就先出現副作用，甚至被網友嘲諷，此舉無異是加速SBL的滅亡。

SBL這項條款目前國內籃壇無人可罰，被認定只是預防作用，不想被動地被P. LEAGUE+搶走好手，盼先發制人，並提出現行單洋將制度，讓本土球員有更多發揮空間，提高年輕選手投入SBL的意願。

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SBL近年遭逢達欣退出、富邦勇士離開等連串打擊，目前僅剩5隊，聯盟失業人口激增，除了球員本身球技不佳，另一方面未獲發揮空間，板凳坐久了，信心也崩壞，快則2年就另尋出路，際遇好一點的或許有機會到基層當教練，否則就只能轉行當保險業務、開酒吧或燒烤店，展開第二人生。

不少大專生仍嚮往在SBL取得發揮空間，證明自己的價值；也有球員因學長的前車之鑑，不敢把未來希望擺在SBL，反而對即將開打的P+聯盟充滿憧憬，並當成首選，希望能在職業聯盟拿到好的待遇。

往好處想，SBL這劑預防針雖然是受到P+聯盟的刺激，至少開始願意正視自身問題並做出改變，特別是取消設立15年的月薪12萬元上限 ，對球員更是一大利多。

兩聯盟對立恐兩敗俱傷

未來SBL球員打出好表現，球團能提供更優渥待遇留人，讓球員更有保障，對整體籃壇發展絕非壞事，只是前提是兩聯盟必須和平共處，否則對立下去恐會兩敗俱傷。

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