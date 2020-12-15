中職首位FA補償球員 悍將挑中楊瑞承

楊瑞承（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職史上首位FA補償球員誕生！富邦悍將昨在賴鴻誠轉戰樂天桃猿的補償方案選擇「錢+人」，從樂天拿到部分轉隊費的234萬元，及27歲強打菜鳥楊瑞承，他今年敲3轟都打富邦，讓總教練洪一中留下深刻印象。

今年敲3轟都是打富邦

中職自由球員制度沒有分級，簽下任何自由球員都要補償原球團，可選擇球員年薪125%全額轉隊費，或75%部分轉隊費加1名非25人保護名單球員，富邦選後者，寫下史上第1次。樂天領隊劉玠廷指出，「有想過富邦可能會選球員做補償，楊瑞承很有戰力，祝福他。」

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楊瑞承去年才以第7指名加盟桃猿，今年在球季尾聲獲得不少先發機會，繳出3轟，打擊率3成45。特別的是，他生涯所有全壘打都轟富邦，對戰打擊率高達3成85。

年紀和未來性，是富邦看中他的2個重點。洪總指出，「非25人保護名單的選擇性不多。楊瑞承剛進職棒，攻擊能力和力道還不錯，年紀也不會很大，綜合考量下選擇他。」

楊瑞承鎮守一、三壘，富邦本季三壘防區不穩定，由蔣智賢、辛元旭輪流鎮守，卻是三壘守備唯一跌破0.9的球隊。洪總認為，楊瑞承守位仍待春訓觀察，考量如果野手人手不足，對球隊比較麻煩，特別是內野手，才會在休季重點補強。

身為中職史上首位自由球員補償轉隊，楊瑞承指出，心情很平靜，這就是職棒，身上穿的只是制服，為球隊效力的目標不變，「謝謝富邦悍將球團的青睞，我會好好表現。」

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