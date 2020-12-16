王建民陳瑞振參戰 引爆二軍聲量

中職季後一樣熱鬧，各隊都在整頓教練團和戰力，中信兄弟和富邦悍將的「金控大戰」從一軍賽場延伸到二軍農場養成系統，兩隊明年二軍都由新帥領軍，兄弟繼續有請王建民看管投手，悍將則延攬陳瑞振整頓守備。

悍將和桃猿的「洪總情結」也很精彩，桃猿在總教練洪一中被悍將挖走之後，今年季後網羅悍將自由球員賴鴻誠和洋投包林傑，悍將則從桃猿網羅釋出球員和二軍打教鍾承祐。新軍味全龍也持續補強，各隊都在佈局，明年全力阻止統一獅連霸。（記者倪婉君）

請繼續往下閱讀...

兄弟二軍投手教練王建民（左，資料照）

悍將二軍首席教練陳瑞振（資料照）

兩金控拚農場 名將進駐教練團

〔記者吳清正／台北報導〕富邦悍將和中信兄弟的金控大戰，從一軍延伸到二軍的農場養成系統，悍將昨天宣布網羅原樂天桃猿鍾承祐和前洋投布魯斯加入二軍教練團；兄弟也宣布和二軍投手教練王建民續約，兩隊都積極充實二軍教練團，以培養一軍的可用之兵。

悍將季後由余文彬升任二軍總教練，並延攬前兄弟象總教練陳瑞振擔任二軍首席教練，昨再確定由鍾承祐出任二軍打擊教練，布魯斯擔任二軍外籍投手教練。

悍將領隊蔡承儒表示，鍾承祐擁有全面的打擊技巧和觀念，曾創下單場3響砲和最年輕完全打擊等紀錄，去年轉任教練後，也幫助不少年輕球員成長，希望他來到悍將後，持續將打擊的觀念與經驗帶給二軍選手。

布魯斯2018年曾效力悍將，季後返美擔任費城人小聯盟投手養成教練，蔡承儒表示，布魯斯選手時期就樂於和年輕球員分享經驗，並針對投球特性給予建議，期待他和另一位二軍投手教練蔡明晉一起幫助年輕投手成長。

中職教練團異動

悍將加碼YOYO 兄弟續約魔法教練

過去3年擔任兄弟二軍總教練受到高度肯定的林威助，季後升任一軍總教練，由一軍外野教練林明憲轉任二軍總教練，兄弟球團表示，王建民明年續任二軍投手教練，將和兼任農場主管的副領隊彭政閔及林明憲聯手，繼續深耕兄弟農場，厚植投手戰力。

兄弟表示，王建民非常認同兄弟農場養成制度，今年的執教表現也有目共睹，除了幫助年輕投手，季初下放二軍調整的羅傑斯，也特別提到王建民對他的幫助，讓他重返一軍後，有完全不同的表現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法