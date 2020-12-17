數字會說話》球迷卡愛P+聯盟 SBL要加油了

P+聯盟4球團標誌正確辨識比例

〔記者梁偉銘／台北報導〕這份來自國內頂尖學府的量化研究，透過線上問卷作業，來了解國內民眾對於這新聯盟的關心與支持率，及球團標誌認識程度。其中，兩聯盟賽事打對台，仍有43%的球迷朋支都支持；此外，19.8%的受訪者表態力挺新成立的P+聯盟，反觀老字號SBL支持度僅8.7%，這也證明，透過近幾個月大張旗鼓的宣傳造勢，的確打響新聯盟知名度。

SBL昨天在台北和平體育館開打，不過進場觀賽的球迷不多。 （記者林正堃攝）

清大民調

根據清大民調顯示，P+聯盟透過大張旗鼓的宣傳造勢，的確打響新聯盟知名度；圖為新竹攻城獅主場造勢。（資料照，新竹攻城獅提供）

了解兩聯盟支持率

針對是否在意P+聯盟賽事進行的問題，從非常關心、關心到中立，各種選項比例為12.7%、17.3%、35.7%， 這也顯示新聯盟成功打響第一砲後，接下來仍有相當大的努力空間，去爭取更多球迷青睞。

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P+宣傳造勢

成功打響知名度

此外，P+聯盟4球團標誌正確辨識比例，依序為台北富邦勇士49.5%、新竹街口攻城獅46.5%、台新夢想家45.6%、桃園領航猿35.6%。

專案主持人清大教授黃煜指出，富邦勇奪第一的原因有兩個，首先該企業長期積極參與國內各種運動球隊或賽事贊助，運動迷早已認識這金控集團；此外，該球團標誌有英文名字，即使填答者不認識，但仍可猜對。

反觀璞園雖是SBL老牌勁旅，但化身領航猿不易與其既有球隊產生聯想，因此民眾較感陌生；攻城獅雖是最年輕球隊，但球隊整體識別有專業團隊推動，展現異軍突起成效。

至於夢想家在調查期間加入新冠名贊助商，因此統計過程中，不論寶島夢想家或台新夢想家都算正確答案。

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