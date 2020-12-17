中職「換換愛」 今年最熱烈

悍將動用史上首度「錢+人」補償，選進桃猿年輕長打者楊瑞承。（資料照）

11名球員

龍隊今年擴編從4隊選進原中信兄弟的吳東融等4人。（資料照）

改披新東家戰袍

富邦悍將左投賴鴻誠透過FA轉隊，新東家樂天桃猿明天將為他舉辦加盟記者會。（資料照）

〔記者林宥辰、黃照敦／台北報導〕新軍味全龍明年正式逐鹿一軍，擴編選秀再度補強，再加上自由球員跳槽，甚至自主培訓吸收自由契約育成軍，引爆中職近年罕見的球員「大風吹」，也連帶擴充教練養成需求，季後一個多月來已有11位球員、5名教練確定明年披新東家戰袍。

中職球員、教練轉隊表

球員、教練流動

歷年罕見

中職進入5隊爭霸新局，要贏球，連細節都要顧好，一、二軍教練團分工更細緻，球團需才孔急，分從球員退役轉職或從業餘、旅外找回，多管齊下，這一波不論球員、教練戰力流動度堪稱歷年罕見，且持續進行中。

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今年季後，先是創紀錄的6名自由球員出列，挑起第一波可能的出走潮，各隊忙著固樁。前富邦悍將左投賴鴻誠率先出走，成為史上第3位透過自由球員轉隊的球員，也是史上首位投手。新東家樂天桃猿明天為他舉辦加盟記者會。據了解，賴鴻誠今年月薪26萬，明年2年新約，首年月薪就有38萬、平均近40萬。

龍隊今年擴編從4隊選進吳東融、劉時豪、王玉譜和陳品捷4人，這幾名上下一、二軍的球員，將在新東家盡情發揮，其中吳東融身為最佳9人二壘手，由黃轉紅後，是4人中最有機會一軍先發。

賴鴻誠FA

明加盟猿記者會

悍將去年底挖角猿隊冠軍教頭洪一中後，兩隊之間人才流動就成為話題，賴鴻誠被桃猿簽下，悍將動用史上首度「錢+人」補償，選進的年輕長打者楊瑞承，具即戰力實力。悍將補強也找「猿」班人馬，延攬內野手葉竹軒、左投林逸翔。

味全龍需才孔急

進補動作多

教練補強方面，味全教頭葉君璋找來昔日興農、義大和富邦時期同隊人馬，前富邦悍將投手黃亦志以28歲之齡轉任助理教練，和葉總同隊多年的林宗男也將離開青棒隊，加入龍軍教練團。悍將也開放招募管道，陳瑞振和鍾承祐都進入藍軍「洪總體系」。

中職過去相對封閉，常見球員從一而終，教練也要自家培養，但近年隨制度、觀念更新，逐步開放，球員、教練適度流動是好事，掀起陣陣漣漪，也創造新話題。若找到合適的再生工廠，球員潛力不會埋沒。至於先進職棒國家司空見慣的「球員交易」，在中職仍屬於保守的禁忌話題，也許未來就會是人力流動的大波濤。

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