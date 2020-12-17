棒球荒漠難留人 苗栗隊沒苗栗人

苗栗縣隊與對手握手言和，晉級8強賽。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕育民工家化身的苗栗縣，這屆富邦U18棒球賽闖進8強，不過參賽的20名球員全來自外縣市，總教練周森毅坦言，選手非當地子弟兵，即使打出成績仍有些遺憾，缺少歸屬感，盼苗栗基層棒球能打好底子，讓好手留在家鄉打球。

苗栗縣隊成員皆非在地人，總教練周森毅感到些許遺憾。（記者陳志曲攝）

育民青棒隊2012年成軍，為苗栗唯一高中科班球隊，過去木棒聯賽最佳戰績僅於24強止步，目前40名球員僅2人出身苗栗，讓深耕當地基層棒球9年的周森毅頗感無奈。

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周森毅嘆招生得跑全國

育民每年提供12位公費名額，食宿學雜費全免，誘因不錯，仍難留在地好手。周森毅說，每逢年底他得全國跑透透招生，至少要跑20所學校，招募的球員非頂尖，身材也不是太好。

苗栗少棒8隊、青少棒11隊（上述皆硬式組），升上青棒的好手卻不願留在家鄉發展，周森毅指出，最大問題在於苗栗的三級棒球缺乏專任教練、宿舍與球場，目前專任教練少棒僅1人，青少棒2人，多數是社團球隊，金字塔底部科班球員不足，加上投入資源、人力有限，好手國中畢業後，寧可到外縣市打球。

「苗栗棒球有在進步，只是很緩慢。」周森毅說，苗栗三級棒球若要蓬勃發展，必須增加少棒專任教練名額，並增設球場、宿舍，少棒有好的球員，青少棒才有人才，這是環環相扣的，唯有投入充沛資源，才能留住當地好手。

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