職籃開打3》許總不賣關子 勇士誓討回顏面

台北富邦勇士洋將塞瑟夫（右）。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕豪華陣容被外界稱為「宇宙勇」的台北富邦勇士，被視為P.LEAGUE+元年奪冠大熱門，6戰熱身賽豪取5勝，唯一1敗正是在自家主場敗給台新夢想家，如今兩隊將在開幕戰交手，勇士隊總教練許晉哲率隊南下踢館，誓言討回顏面。

台北富邦勇士洋將辛特力。（資料照，記者林正堃攝）

死守外線 不讓對手撒野

台北富邦勇士林志傑。（資料照，記者林正堃攝）

勇士本土戰力堪稱一時之選，有「黃金世代」的林志傑、曾文鼎，加上蔡文誠和張宗憲國手等級名將，郭少傑、簡偉儒、張伯維、林書緯屬國內頂尖中生代球員，連新生代的賴廷恩、曾祥鈞、周桂羽、石博恩，過去在UBA大專聯賽的表現也都相當突出。

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陣中3名洋將雖未具備NBA資歷，但實力不容小覷，且已搶先在熱身賽與團隊磨合，讓許晉哲能擬好最佳陣容，開幕戰預計由塞瑟夫搭配辛特力，他認為，夢想家鋒線速度非常快，雖為一大優勢，但禁區也相對薄弱，重點會是死守對方外線，畢竟過去2次交手，每場被對手投進16.5顆三分球。

兩軍熱身賽交手各取1勝，當時勇士就是在主場和平籃球館栽在對方手下，許晉哲也希望在開幕戰扳回一城，他霸氣表示：「我們要在他們的家，討回我們的顏面。」

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