悍猿6人大風吹 復仇者聯盟蠢動

本季6球員互換東家
〔記者林宥辰／嘉義報導〕職棒場上球員流動是很正常的現象，連同透過自由球員資格從富邦悍將轉投樂天桃猿的左投賴鴻誠，今年悍將和桃猿就有6位球員互換東家。
悍將去年牛棚出現傷兵潮，戰績吃緊之際賴鴻誠頗受倚重，如今他轉投桃猿，悍將牛棚勢必有人頂替。悍將總教練洪一中認為，職棒場上選手更換東家很正常，球隊也是評估自身戰力各取所需。
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洪總說，主力球員離隊一定會有影響，「職棒環境就是這樣，選手來來去去，一定還會有人頂上來。我們去年也沒打進季後賽，現在還看不出來對戰力有什麼樣影響。」
洪總指出，今年牛棚戰力和去年不會相差太遠，幾位傷兵也將陸續回歸。至於幾位年輕好手，洪總點名身材高大、球質重的李建勳；另外，左投藍愷青進步幅度也讓洪總驚豔，「去年秋訓看他，球速好像還好，上回熱身賽就投到140公里，看起來還不錯。」
霸林爵喊出棄將心聲
洋投霸林爵前年被悍將延攬，當時登錄名字是包林傑，留下6勝5敗、防禦率4.31的成績，無奈去年因腳傷復健進度受阻，最終僅在二軍留下4局投球就離台，去年底霸林爵在德國自主訓練時被桃猿找上。
確定轉投樂天後，霸林爵曾在IG留言，「要證明某些人錯了」。昨他說：「跟富邦的前隊友也都相處不錯，大家場下是朋友，但場上無論和誰對戰，就是論實力，期待正式上場比賽。」