晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

齡差12歲大戰 納達爾拚4小時收黑

2021/02/18 05:30

希臘好手西西帕斯大逆轉晉級澳網男單4強。（歐新社）

5盤大戰先盛後衰

「蠻牛」納達爾在澳網男單8強賽5盤大戰意外翻盤。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾昨在盤數2：0領先下遭逆襲，最終希臘好手西西帕斯以3：6、2：6、7：6（7：4）、6：4、7：5後來居上，第二度闖進澳洲網球公開賽男單4強，明天將與俄國第4種子梅德維夫拚決賽門票。

坐擁並列史上最多20座大滿貫男單冠軍的納達爾，上回前2盤在手，最後卻意外翻盤，還是2015年美網栽在義大利的佛格尼尼拍下，不料如今又被狙擊，失望之情溢於言表。

西西帕斯表示，在這場高水準的對抗中，潛力和鬥志被激發出來，「他是難以擊倒的強敵，我必須打得更有耐心，找到機會穩定發揮，保持高度專注和冷靜，就是致勝關鍵。」至於四強賽對手梅德維夫，對戰也以1勝5敗落居下風的他說：「需要調整恢復，再和團隊做好準備。」

34歲的納達爾此行受大會防疫規定影響，隔離2週後，背部不適缺席ATP盃，甚至傳出澳網參賽生變。但他很快找回狀態，一路過關斬將，前4輪都以直落3獲勝，昨面對22歲的西西帕斯，前2盤也3度破發，率先取得聽牌。

西西帕斯死裡逃生

只不過，西西帕斯韌性十足，第3盤臨危不亂，僵持至搶7後扳回一城；第4盤又乘勝追擊，第9局首度回破追成平手。決勝盤雙方依舊難分難解，5：5時，西西帕斯連下4球突破，第12局又克服先掉2分劣勢，保發關門，鏖戰4小時5分鐘後出線，繼2019年澳網、去年法網後，第3度躋身大滿貫準決賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。