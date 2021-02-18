齡差12歲大戰 納達爾拚4小時收黑

5盤大戰先盛後衰
〔記者梁偉銘／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾昨在盤數2：0領先下遭逆襲，最終希臘好手西西帕斯以3：6、2：6、7：6（7：4）、6：4、7：5後來居上，第二度闖進澳洲網球公開賽男單4強，明天將與俄國第4種子梅德維夫拚決賽門票。
坐擁並列史上最多20座大滿貫男單冠軍的納達爾，上回前2盤在手，最後卻意外翻盤，還是2015年美網栽在義大利的佛格尼尼拍下，不料如今又被狙擊，失望之情溢於言表。
請繼續往下閱讀...
西西帕斯表示，在這場高水準的對抗中，潛力和鬥志被激發出來，「他是難以擊倒的強敵，我必須打得更有耐心，找到機會穩定發揮，保持高度專注和冷靜，就是致勝關鍵。」至於四強賽對手梅德維夫，對戰也以1勝5敗落居下風的他說：「需要調整恢復，再和團隊做好準備。」
34歲的納達爾此行受大會防疫規定影響，隔離2週後，背部不適缺席ATP盃，甚至傳出澳網參賽生變。但他很快找回狀態，一路過關斬將，前4輪都以直落3獲勝，昨面對22歲的西西帕斯，前2盤也3度破發，率先取得聽牌。
西西帕斯死裡逃生
只不過，西西帕斯韌性十足，第3盤臨危不亂，僵持至搶7後扳回一城；第4盤又乘勝追擊，第9局首度回破追成平手。決勝盤雙方依舊難分難解，5：5時，西西帕斯連下4球突破，第12局又克服先掉2分劣勢，保發關門，鏖戰4小時5分鐘後出線，繼2019年澳網、去年法網後，第3度躋身大滿貫準決賽。