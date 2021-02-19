中職本壘衝撞規則 5教頭無異議

〔記者吳清正／台北報導〕中職昨天召開季前總教練會議，通過修訂重播輔助判決的規定，增加可以挑戰的次數和項目，針對本壘衝撞的判決標準也達成共識。
原本每場每隊可以挑戰判決2次，今年起除了正規9局維持2次挑戰的機會，延長賽可以再挑戰1次，但是如果在延長賽前2次挑戰沒有用完，不能併到延長賽使用。
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此外，原本第7局起裁判可行使主動審視權，進行重播輔助判決，今年改為8局起，而且必須是裁判認定有需要才使用，不能因為球隊要求而使用審視權。
電視挑戰範圍新增4項
原本可以挑戰判決的7個項目包括全壘打、封殺和強迫進壘、觸殺、外野界內或界外判定、外野觸地與否之接殺、觸身球、3出局時本壘得分與否，今年再增加壘包後方平飛球是否界內外、飛球是否落地前接捕（原僅外野飛球）、擊出球是否進入死球區、觀眾是否妨礙4項，今年起二軍例行賽有轉播的場次也使用重播輔助判決。
本壘判決優先考慮捕手
中職新任秘書長楊清瓏上任後就曾針對本壘衝撞規則進行聯盟內部會議，昨天將結論告知各隊總教練，總教練們都沒有異議。楊清瓏表示，本壘衝撞的判決以回歸棒球規則為原則，並以保護捕手為前提，在大家有共識之後，希望今年可以避免爭議。
此外，今年也將加強有跑壘員時，投手固定式投球完全靜止的動作認定與投手犯規的判定。