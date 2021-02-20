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主宰爭后氣場 大坂今挑戰4連勝

2021/02/20 05:30

〔記者吳孟儒／綜合報導〕澳洲網球公開賽女單冠軍戰今下午4點半登場，由世界排名第3的日本名將大坂直美對決美國黑馬布蕾迪，大坂力拚延續決賽百分百勝率，問鼎生涯第4座大滿貫冠軍，第22種子布蕾迪則期待再創驚奇。

大坂這次澳網一路擊敗西班牙前球后穆古魯莎、台灣一姊謝淑薇和39歲美國老將小威廉絲等好手，銳不可當，成為繼中國李娜之後，第2位兩度站上澳網決賽的亞洲女將。

大坂直美（資料照）

布蕾迪（資料照）

生涯大滿貫決賽全拿

值得一提的是，大坂在2018年美網、2019年澳網和去年美網封后，今天若再次掄元，將追平澳洲傳奇寇特在1962年創下生涯前4場大滿貫決賽都封后的紀錄。

對於有望達成前輩締造的難得成就，大坂直呼不可思議，她承認，自己從未想過能達此境界，只想替日本人拿下第一座女單大滿貫冠軍，直到現在才知道夢想並非遙不可及，這次希望能將自己的名字再次刻在澳網金盃上。

大坂與布蕾迪之前3度交手雖取得2勝優勢，但對於去年美網4強廝殺3盤才脫困的戰役，仍歷歷在目，她說：「那是一場險勝，你知道這次肯定也會是場硬仗。」

生涯首闖大滿貫決賽的布蕾迪表示：「大坂在各方面都很出色，特別是重砲發球，讓妳難以招架，但無論如何，我都會好好享受比賽，畢竟先前我從未想過能走到這裡。」

澳網女單冠軍戰

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