從中職到公職 陳冠任領悟不回嘴哲學

〔記者鄭名翔／台北報導〕前中職球星陳冠任退役後改任職於台北市政府工務局水利工程處，從球場轉戰公務員，他笑說自己從中成長許多，磨去了球員時代直來直往的個性，如今面對民眾抱怨、里長謾罵也能柔軟以對，「總不能都直球對決，偶爾也要變化球、轉個彎讓事情更容易解決。」

前中華職棒明星球員「小飛機」陳冠任，退役後改任職於台北市政府工務局水利工程處，改變球員直來直往的個性，用更柔軟的態度迎接新生活。（台北市政府水利處提供）

昔日打擊王 今水利處技工

39歲的陳冠任2005年以代訓新人之姿轟下當年中職全明星賽全壘打大賽冠軍，隔年加入兄弟象便展現穩定兇猛的打擊火力，與彭政閔、周思齊組成「新黃金三劍客」，生涯拿過新人王、打擊王、安打王、年度最佳10人等頭銜，2015年後淡出職棒圈。

請繼續往下閱讀...

去年1月陳冠任進入北市府水利處下水道工程科擔任技工，放下球棒改敲鍵盤處理文書工作，也得巡視大安區的下水道、側溝；從過去的球場對決改面對民眾、官員及民代的各式訴求，他說，脫離相對單純的運動圈，必須不斷調適自己，學習各種應對進退的「眉角」。

陳冠任（左二）假日時仍會跟同好一起揮棒奔馳球場。（台北市政府水利處提供）

陳冠任一直砥礪自己別害怕改變，即便在現場會勘時被認出也展現大方態度，他認為「被認出後比較不會生份，也較不會被為難。」他曾被里長在電話中劈頭猛罵，但在公務體系內硬碰硬會吃虧，因此收斂過去運動員直來直往的個性，「我就不回嘴，等他罵完。」

逐漸適應新生活，也有更多時間陪伴家人，但陳冠任對球場生活仍有眷戀，「以前聽前輩說，打球是最幸福的，現在才理解這句話。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法