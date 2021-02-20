余謙一軍開箱日 洋教練不開盤

〔記者林宥辰／屏東報導〕中信兄弟春訓按表操課，先發輪值人選部分，洋投目前僅德保拉、萊福力歸隊，歐尼爾和加百利隔離期滿但尚未報到，本土先發則有多人競爭。
去年表現亮眼的本土王牌黃恩賜，因肩膀傷勢可能趕不上開季，兄弟本土投手還有廖乙忠、陳琥等人，新同學林樺慶在隊內賽表現也不錯。去年選秀會首輪被兄弟選進的年輕強投余謙，目前已2度進行實戰投打練習，投球內容不錯。
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狀況好 進本土先發競局
余謙透露，近期實戰投打以變化球為主，也持續以先發角色、拉長用球數做準備。投手教練佛斯特表示，余謙狀況不錯，已準備好在熱身賽出賽。不過，對於他何時能在一軍「開箱」，佛斯特坦言，若開季不久余謙就上一軍會是個驚喜，「沒有什麼事是不可能的，但不會有過度的期待。」
除了余謙，遭樂天桃猿釋出的林樺慶也展現強大企圖心，農曆年假還留在春訓基地練球。陳琥、廖乙忠近況也不錯，前天陳琥登板2局無失分。
由於先發輪值需要人手，兩位尚未報到的洋投能否趕上開季也是未知數，兄弟球團未雨綢繆，昨傳出傾向簽回去年舊將羅傑斯。
羅傑斯 有機會續當兄弟
具有大聯盟與韓職經驗的羅傑斯，去年表現如倒吃甘蔗，上半季跌跌撞撞、一度下二軍調整，下半季虎虎生風，全季先發出賽17場，戰績6勝4敗、防禦率3.47。
今年初羅傑斯曾在自己社群爆料將回歸兄弟，當時領隊劉志威雖直言並未優先考量他，但仍持續保持聯繫，如今雙方仍可能再續前緣，可望為兄弟先發戰力增添保險。