澳網》大坂直美再封后 大滿貫第4冠

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2021澳洲網球公開賽女單冠軍戰，日本第3種子大坂直美昨火力全開，強轟6記愛司、4度破發，以6：4、6：3擊潰美國22種子布蕾迪，不僅第2度於墨爾本公園封后，且連續第4年都有大滿貫金盃到手。
大滿貫14連勝 「錢」途不可限量
去年美網疫情下閉門戰掄元的大坂直美，特地感謝現場球迷支持，「我上個大滿貫決賽沒人在場，感謝你們帶來的能量，這對我意義重大，實在令人不可思議。」年僅23歲的「日本小威」，先前4強斬落美國傳奇天后小威廉絲，氣勢已如日中天，最終這位前世界球后也速戰速決，締造跨季21連勝、大滿貫14連勝，獨享冠軍獎金275萬澳幣（約6217萬台幣）。
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美日混血的大坂直美，已贏得4座大滿貫金盃，包括2018年美網、19年澳網、20年美網，以及今年澳網，且四大賽決戰勝率滿百，更繼澳洲寇特、美國莎莉絲之後，締造生涯前4場大滿貫爭后的不敗紀錄。大坂直美的世界排名，也再度超越羅馬尼亞哈勒普，坐二望一、僅次於澳洲現任球后芭提。但要成為女網霸主，仍有挑戰，畢竟她奪冠的大滿貫全在硬地，紅土法網、草地溫布頓都只打進32強，如何突破硬地之外四大賽，正是她再進化的關鍵。
據美國財經雜誌《富比世》估計，大坂直美去年總收入高達3740萬美元（約10.7億台幣）！已超越兒時偶像小威，躍居全球女子體壇榜首，如今新賽季又有好的開始，可以預期的是，今年她的「錢」途更加不可限量。
去年美網首闖4強的布蕾迪，澳網更上層樓，但頭一回躋身大滿貫壓軸，難逃被「天后接班人」震撼教育，25歲的她與大坂直美交手4回，僅2014年ITF時期贏過1次，現苦吞3連敗。