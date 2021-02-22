大坂打完美、澳「硬」戰 放眼法網金盃

大坂直美昨於墨爾本當地穿起時裝，笑吻金盃合影留念。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕大坂直美澳網第2度登頂後，昨於墨爾本當地穿起她代言的LV春夏時裝，笑吻金盃合影留念，芳齡23歲的「日本小威」，已在4大賽硬地球場展現強大統治力，下個目標就鎖定今夏法網紅土，期待突破32強朝下個金盃邁進。

「人們不會記住第2名是誰，只有冠軍名字留下刻印。」帶著如此堅強信念，大坂直美在南半球締造跨季21連勝、大滿貫14連勝，目前世界排名前20女將中，除了澳網4強被她擊敗的美國天后小威廉絲坐擁大滿貫23冠外，就屬4冠的大坂直美戰果最豐碩，而且她從2018年起，每年都有大滿貫金盃到手，雄厚潛力與穩定效率備受肯定，擔任ESPN球評的退役美國名將艾芙特，就高度看好這位美日混血重砲，可望成為小威接班人，「有些東西正在改變，進行著傳承更替，一切都和大坂直美有關。」

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只不過，大坂直美的大滿貫后冠，都來自硬地球場，即2018、2020年美網及2019、2021年澳網，接下來最大挑戰，正是嘗試在球風迥然不同的羅蘭加洛斯紅土、溫布頓草地更上層樓，畢竟過去她在這2項歐洲大賽的最佳戰績，都僅第3輪止步，如何從球場速度偏快的硬地，轉換適應較慢的紅土對峙作戰？這也考驗著她能否蛻變進化，逐步展現后臨天下的競爭力。

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